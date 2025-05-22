В Петербурге полиция задержала уличных гонщиков за дрифт на проезжей части

В Санкт-Петербурге сотрудники ГИБДД разогнали стритрейсеров, собравшихся на улице Потапова. По данным полиции, они дрифтовали на улице Потапова в Красногвардейском районе города. Стритрейсеры показывали «серию опасных маневров», перегородив часть проезжей части, утверждается в пресс-релизе МВД.

На место прибыли полицейские. Пятерых «наиболее активных» участников дрифта доставили в отделы полиции. Молодых людей привлекли к административной ответственности. В отношении них составили протоколы за управление незарегистрированным автомобилем, управление машиной с неисправностями, а также за отсутствие страховки.

Автомобили гонщиков доставили на спецстоянку. Их направят на техническую экспертизу из-за подозрений в возможной перебивке VIN-номеров.