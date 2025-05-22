ФАС направила запросы крупнейшим производителям мяса Кубани, Дона и Ставрополья

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила производителям мясной и птицеводческой продукции в Краснодарском и Ставропольском краях, а также Ростовской области запросы о предоставлении информации по объемам производства, реализации, себестоимости, оптово-отпускным ценам и уровню рентабельности. Как сообщили в пресс-службе ведомства, запросы направлены в рамках мониторинга ситуации на рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Среди региональных компаний, получивших уведомления, указаны ООО «Гвардия» (Ставропольский край), ООО «РКЗ-Тавр» (Ростовская область), АО фирма «Агрокомплекс» и ООО «МПП Южное» (Краснодарский край). В числе адресатов также значатся крупнейшие участники отрасли: ПАО «Черкизово», «ГАП Ресурс», АО «Приосколье» (ООО «Инвест Трейд»), группа компаний «Дамате», «Русагро», «Мираторг», АО «Сибагро», «Камский бекон» и «Знаменский СГЦ».

ФАС уточнила, что в случае обнаружения признаков нарушения антимонопольного законодательства будут приняты соответствующие меры воздействия.