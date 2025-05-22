Самый Белый дом

Визит в США президента Южной Африки Сирила Рамафосы завершился грандиозной выволочкой, устроенной ему Дональдом Трампом на встрече в Белом доме. Президент США прибегнул к нестандартной форме дипломатии, организовав совместный просмотр видеоматериалов, которые, по его мнению, доказывают факты геноцида белого населения ЮАР. Не слишком гостеприимный хозяин отчитал своего гостя и за визит в его страну президента Зеленского. В отличие от украинского лидера, президент Рамафоса ушел от перепалки с Трампом, постаравшись ему не перечить. Тем не менее США, которым перейдет председательство в «Группе двадцати» в 2026 году, не отказались от бойкота намеченного на ноябрь этого года саммита G20, который пройдет под председательством Южной Африки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Отвечая на выпады Дональда Трампа, президент ЮАР Сирил Рамафоса сказал, что в его стране убивают не только белых, но и черных и США могут содействовать решению проблемы преступности, помогая Южной Африке деньгами

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Отвечая на выпады Дональда Трампа, президент ЮАР Сирил Рамафоса сказал, что в его стране убивают не только белых, но и черных и США могут содействовать решению проблемы преступности, помогая Южной Африке деньгами

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Мировые политики, дипломаты и СМИ стали готовиться к новому грандиозному скандалу в Белом доме еще за несколько дней до того, как президент Южной Африки Сирил Рамафоса прибыл с трехдневным визитом в США (20–22 мая).

Накануне переговоров в Белом доме госсекретарь Марко Рубио подтвердил, что США не будут участвовать в намеченном на ноябрь этого года в Южной Африке саммите G20 «ни на уровне главы дипломатического ведомства, ни на уровне президента». Поводом для первого в истории «Группы двадцати» подобного демарша стал длинный список претензий Вашингтона к внутренней и внешней политике Южной Африки. На первом месте в этом списке стоит вопрос о положении белого меньшинства, против которого, как считает Трамп, проводится политика геноцида.

Как сообщила газета Financial Times, президент Рамафоса провел тщательную подготовку к встрече с Трампом, чтобы не повторить февральский скандал в Овальном кабинете Белого дома с президентом Зеленским.

Для того чтобы парировать обвинения в притеснении белого меньшинства в его стране, южноафриканский лидер включил в состав своей делегации белокожих чемпионов-гольфистов из ЮАР Эрни Эльса и Ретьефа Гусена.

Своим присутствием в Вашингтоне они должны были расположить к своей стране любящего гольф Трампа и продемонстрировать, каких успехов в Южной Африке добиваются ее белые граждане, опровергая версию о «белом геноциде».

Однако написанный заранее сценарий публичной порки лидера Южной Африки президент Трамп отменять не стал.

«Президент Рамафоса действительно уважаемый человек во многих-многих кругах, хотя в некоторых кругах его и считают противоречивой личностью, но мы собираемся обсудить некоторые вещи, которые происходят в Южной Африке»,— задал тон встречи с Сирилом Рамафосой Дональд Трамп. Он сразу дал понять, что от разговора по главной волнующей его проблеме Южной Африки его гостю все равно не уйти.

«Белые иммигранты из ЮАР говорят, что в Африке происходит много плохих вещей. И сегодня мы это обсудим»,— заявил глава Белого дома, отвечая на вопрос журналиста о том, почему США принимают у себя выходцев из ЮАР, но при этом отказываются принимать их из Венесуэлы, Афганистана и Гаити.

После этого хозяин Овального кабинета достал стопку распечатанных материалов из южноафриканских СМИ за последние несколько дней. Быстро перебирая одну страницу за другой, он стал зачитывать шокирующие газетные заголовки, громко повторяя слова «смерть», «смерть», «ужасная смерть».

Вторая часть сеанса разоблачений началась после того, как Трамп распорядился выключить свет в Овальном кабинете и перейти к просмотру видеороликов, доказывающих, как он считает, проведение в ЮАР политики геноцида.

На кадрах были видны чернокожие лидеры оппозиционных партий ЮАР, которые призывали «убивать белых фермеров», а также участки земли с белыми крестами, которыми, как утверждал Трамп, отмечают места упокоения убитых белых землевладельцев.

«Пока воспроизводилось видео, большую часть времени президент Рамафоса смотрел в другую сторону, как и двое членов его делегации, сидевших на диване справа от него. В какой-то момент он, казалось, взглянул на Илона Маска, который пристально смотрел видео вместе с остальными американскими представителями»,— говорится в сообщении пула журналистов Белого дома, присутствовавших в Овальном кабинете. По свидетельству очевидцев, Сирил Рамафоса все же посмотрел на экран, когда Трамп начал рассказывать, что на видео показаны места захоронения «более 1 тыс. белых фермеров».

«Вы разрешаете забирать землю. А когда они забирают землю, они убивают белого фермера. И когда они убивают белого фермера, с ними ничего не происходит. Совершенно ничего. И люди, которых убивают в огромных количествах, вы видели все эти места захоронений, и это люди, которые идут, наверное, в воскресенье утром, как они мне сказали, чтобы отдать дань уважения своим близким, которые были убиты, им отрубили головы, они умерли насильственной смертью. Эти новости не были фейками, как [поступают] все эти конченые NBC, ABC, CBS Они не хотят говорить об этом, но теперь им придется говорить»,— завершил просмотр длинной обвинительной речью Дональд Трамп.

В отличие от президента Зеленского, который в феврале, сидя у того же камина в Овальном кабинете, вступил в ожесточенную перепалку с Дональдом Трампом, президент Рамафоса предпочел ее избежать и попытаться спустить скандал на тормозах.

Выразив удивление по поводу представленных хозяином Белого дома материалов, южноафриканский лидер сообщил, что видит все это впервые в жизни, а затем пустился в рассуждения о том, что вообще-то в его стране совершается множество преступлений, но их жертвами нередко становятся и темнокожие граждане.

В связи с этим, по его словам, нет никаких оснований считать, что нарушения прав белых фермеров, если они и происходят в ЮАР, возведены в ранг государственной политики.

Президент Рамафоса сделал Трампу встречное предложение подойти к решению «общественных проблем» по-деловому — помочь его стране деньгами, торговыми сделками и инвестициями. Ранее президент Трамп прекратил финансовую помощь ЮАР после принятия властями страны в январе этого года закона, разрешающего в ряде случаев изъятие земель у белых фермеров без компенсации.

Впрочем, разобрав в деталях тему белых фермеров в Южной Африке, Дональд Трамп не исчерпал свой критический запал и снова пошел в атаку на президента Рамафосу, но уже совсем по другому поводу. На этот раз его раздражение вызвали внезапные реминисценции о президенте Зеленском.

Вспомнив, что в прошлом месяце он не смог дозвониться до украинского лидера, который в это время находился с визитом в ЮАР, Дональд Трамп выразил по этому поводу свое недоумение. «Я позвонил Зеленскому, мне сказали: "Он в Южной Африке". Я говорю: "Какого черта он делает в Южной Африке?"», — возмущенно сказал Дональд Трамп.

В итоге президенту Рамафосе пришлось вновь демонстрировать дипломатическое искусство и объяснять, как это Зеленского вдруг занесло в его страну, на другой континент. «Он пытается установить мир. Вы знаете, нам повезло, потому что у нас был великий Нельсон Мандела, который научил нас, как установить мир, установить умиротворение. Так что мы поделились с ним некоторыми из этих уроков, некоторыми из тех познаний. И я особо отметил в разговоре с ним, что именно так Нельсон Мандела учил нас: если вы хотите добиться мира в стране, делайте это безоговорочно, садитесь и разговаривайте. И я уверен, что именно к этому он прислушается»,— вышел из положения Сирил Рамафоса.

Подводя итоги своего визита, он еще раз проявил способность обходить острые углы и договариваться с Вашингтоном, выразив полное удовлетворение итогами визита. «Очень хорошо. Все прошло очень хорошо»,— невозмутимо признался журналистам президент Рамафоса, добавив, что, по его мнению, президент Трамп услышал его позицию.

Сергей Строкань