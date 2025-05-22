Руководителю Новороссийского медицинского колледжа предстоит аттестация

Директор Новороссийского медицинского колледжа Лариса Щукина сегодня, 22 мая, будет проходить аттестацию. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Новороссийского медицинского колледжа Фото: Telegram-канал Новороссийского медицинского колледжа

«Сегодня провожу аттестацию руководителей четырех государственных учреждений — Новороссийского медицинского колледжа, Детской городской поликлиники №5 города Краснодара, Детской городской поликлиники №7 города Краснодара и Туапсинской стоматологической поликлиники»,— написал господин Филиппов.

Согласно приказу Министерства образования и науки РФ, аттестация руководителей образовательных организаций проводится не менее одного раза в период срока действия трудового договора. Это процесс оценки профессиональных и личностных качеств руководителей.

Новороссийский медицинский колледж располагает тремя филиалами — в Геленджике, Анапе и Славянске-на-Кубани. С 2011 года образовательным учреждением руководит Лариса Щукина. Студенты колледжа получают образования по специальностям: «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Фармация». История колледжа берет начало с 1938 года.

Алена Воробьева