В Самаре двух бизнесменов будут судить за аферу с проектом «Оздоровление Волги»

В Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Москвы — 34-летнего генерального директора ООО и его 52-летнего отца — бенефициара этой компании. Мужчинам предъявлено обвинение в многомилионном мошенничестве при реализации федерального проекта «Оздоровление Волги», сообщили сегодня в региональном Главке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, в октябре 2019 года между муниципальным предприятием Самары и фирмой москвичей был заключён муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции системы обеззараживания очищенных сточных вод на городских очистных канализационных сооружениях. На его исполнение из регионального бюджета была выделена субсидия в размере более 131 млн руб.

Согласно проектно-сметной документации и техническому заданию, на объект должно было поступить дорогостоящее оборудование определенного производителя. Однако фигуранты осуществили поставку комплектующих другого изготовителя, качество которых оказалось намного ниже заявленного.

«Проведенными экспертизами установлено, что данное оборудование не удовлетворяет требованиям прочности, предъявляемым к несущим металлическим конструкциям»,— уточнили в региональном ГУ МВД.

В результате обвиняемые нанесли заказчику материальный ущерб на сумму, равную размеру полученной субсидии, распорядившись деньгами по своему усмотрению.

Сейчас материалы уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере» направлены в Октябрьский районный суд Самары для рассмотрения по существу. Приговора суда фигуранты дожидаются, находясь под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В прокуратуре Самарской области уточнили, что речь идет о бенефициаре ООО «СТК» Александре Давыдове и его директоре Андрее Давыдове, а пострадавшим от их действий муниципальным предприятием является «Самараводоканал».

Алексей Алексеев