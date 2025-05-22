В Ростовской области число объектов общепита за три года выросло на 14%

Количество заведений общепита в Ростовской области достигло 5,6 тыс. к началу 2025 года, что на 14% больше показателя начала 2022 года, когда их насчитывалось 4,9 тыс. Об этом сообщает РБК Ростов со ссылкой на аналитику сервиса Контур.Фокус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

По данным исследования, структура рынка общественного питания региона представлена 4,2 тыс. ресторанов, 1 тыс. кафе и 316 барами. Основную долю регистраций составляют именно рестораны.

В 2024 году в области зарегистрировали 1,2 тыс. новых предприятий общепита, что на 3% превышает показатель 2023 года. Одновременно выросло и число ликвидаций — до тысячи, что на 21% больше, чем годом ранее. Также отмечается снижение числа новых регистраций: в первом квартале 2025 года зарегистрировано 266 предприятий против 301 за аналогичный период 2024 года, прокомментировали аналитики.

«Ситуация в регионе отличается от общероссийской тенденции. Хотя количество точек общепита в стране также увеличивается, в 2024 году наметился перелом — число закрытий бизнесов достигло максимума с 2022 года и составило 1026, превысив показатель 2023 года (846) на 21%»,— прокомментировали в пресс-службе «Контур.Фокус».

Валентина Любашенко