В Ярославле в День города будет фейерверк

В Ярославле отметят 1015-летие города зрелищным салютом. Об этом сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

Фейерверк пройдет 31 мая в 23:00 на нижнем ярусе Стрелки. Городские власти приглашают всех жителей и гостей насладиться праздничной атмосферой. Организаторы обещают яркие и запоминающиеся моменты.

Для тех, кто хочет узнать больше о праздновании, полная программа доступна на сайте Дня города. «Ъ-Ярославль» сообщал, что салют в Ярославле был и в День Победы.

Антон Голицын