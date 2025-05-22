На Ставрополье мясопроизводители получили запросы ФАС о ценообразовании

Федеральная антимонопольная служба запросила у 13 крупных производителей мяса и птицы информацию об объемах производства, ценах и рентабельности продаж. В список компаний вошли организации Ставропольского края, сообщает пресс-служба ФАС.

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А также крупные фирмы Краснодарского края и Ростовской области: ООО «Гвардия», ООО «РКЗ-Тавр», АО фирма «Агрокомплекс» и ООО «МПП Южное». Кроме того, запросы получили федеральные игроки рынка: ПАО «Черкизово», «ГАП Ресурс», АО «Приосколье» (ООО «Инвест Трейд»), ГК «Дамате» (имеет активы в Ростовской области), ГК «Русагро», ООО «АПХ Мираторг», АО «Сибагро», ООО «Камский бекон» и ООО «Знаменский СГЦ».

Компании должны представить данные об объемах производства и реализации продукции, себестоимости, оптово-отпускных ценах и рентабельности продаж. В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства ФАС намерена предпринять соответствующие меры.

Николай Аксенов