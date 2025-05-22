Курс на развитие промышленного туризма

20 мая в рамках Российского нефтегазохимического форума и международной выставки «Газ. Нефть. Технологии» состоялась тематическая секция «Перспективы развития промышленного туризма. Лучшие практики», организованная Министерством предпринимательства и туризма Республики Башкортостан при поддержке Центра компетенций по экологии, устойчивому развитию и экономике замкнутого цикла в промышленном туризме ПОЛИЭФ.



Фото: АО «ПОЛИЭФ»

Представители органов государственной власти, предприятий, вузов и туристических компаний обсудили значимость развития этой инициативы для региона. Модератором сессии выступила Варвара Мелекесцева, менеджер, Связи с государственными органами компании СИБУР.

Как ключевое промышленное предприятие Благовещенского района, ПОЛИЭФ (предприятие компании СИБУР) активно выступает за продвижение промышленного туризма как эффективного инструмента развития территории, профориентации, а также экологического просвещения.

Гульназ Харисова, заместитель главы администрации Благовещенского района, подчеркнула значимость интеграции предприятий и городских объектов в единую туристическую программу и отметила, что интерес к промышленным экскурсиям высок как у жителей, так и у приезжих туристов. Благовещенск, как центр промышленного туризма республики, объединяет 7 предприятий района, которые только за прошлый год посетили более 15 тысяч человек.

Большую работу района также отметил Азамат Галин, заместитель министра предпринимательства и туризма Республики Башкортостан, при этом подчеркнув важность расширения географии предприятий, задействованных в этом направлении. При этом важно учитывать форматы взаимодействия, меры безопасности, требования к подготовке гидов и минимизации воздействия на окружающую среду.

Своим опытом и проведения промышленных экскурсий и успешными кейсами также поделились представители предприятий, имеющие опыт приема гостей: Объединенная металлургическая компания (ОМК), Башкирская содовая компания, Воскресенский медеплавильный завод, винодельческий завод «Боска-Рус».

Важной составляющей развития промышленного туризма является информирование населения о такой возможности. В этом направлении большую роль играют как туристические агентства - о работе в этом направлении рассказала Лейсан Сулейманова, так и СМИ. Правильное позиционирование и информирование помогают предприятиям повышать свои позиции и привлекать новых туристов, бороться со стереотипами и домыслами, уверены представители телеканала UTV Артем Войтюк и Глеб Безбородов.

Значение промтуризма отмечается и в рамках образовательного процесса. Это подчеркнула и Элина Габидуллина, доцент кафедры «Туризм, гостиничный и ресторанный сервис» УГНТУ. В подготовке будущих специалистов он решает сразу несколько задач, связанных с формированием компетенций, практической подготовкой и профилизацией.

«Для нас важно, чтобы Благовещенск воспринимался не только как промышленный центр, но и как открытая, развивающаяся территория с высоким туристическим потенциалом. Совместными усилиями предприятий и муниципалитета мы уже сейчас создаем полноценную туристические маршруты города, где важной составляющей является промышленность. ПОЛИЭФ, в этом плане, прошел путь от разработки концепции до запуска на своей базе Центра компетенций, где готовы делиться своим опытом с коллегами из других предприятий. Но хочу отметить, что самое базовое перед запуском такого масштабного проекта – огромная любовь к тому месту, где ты работаешь, и о котором хочешь рассказать гостям. Без любви нельзя приглашать гостей, им будет у вас некомфортно», - отметила Варвара Мелекесцева.