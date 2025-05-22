Родившийся в Донецке артист Александр Ревва получил российское гражданство, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на имеющиеся в редакции документы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Информагентство уточняет, что господин Ревва указал гражданство РФ в юридических документах в начале мая 2025 года. Также агентство указывает, что Ревва подвергался «критике после начала спецоперации».

Александр Ревва родился 10 сентября 1974 года. Окончил факультет менеджмента Донецкого государственного университета управления. Работал электрослесарем в шахте, с 1995 года был участником различных команд КВН.