На пляжах Сочи установили более 2 тысяч камер перед летним сезоном

Власти Сочи усиливают меры безопасности перед летним сезоном 2025 года, когда город планирует принять до 1 млн отдыхающих. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

На заседании антитеррористической комиссии в Сочи обсуждалась готовность туристической и транспортной инфраструктуры к летнему сезону 2025 года. Участники совещания рассмотрели меры, внедренные на транспортных объектах, включая вокзалы, станции, аэропорт и морской порт. Особое внимание уделялось графику получения паспортов антитеррористической защищенности для пляжей. Силовые структуры представили рекомендации по организации купального сезона, которые уже находятся в процессе реализации.

На пляжах Сочи установлено 2,1 тыс. видеокамер, 25% из которых интегрированы в систему «Безопасный город». С июня 2025 года планируется усиление патрулирования в местах массового скопления людей, включая набережные и популярные туристические маршруты, с участием полиции, казаков и дружинников.

Начал работу межведомственный летний оперативный штаб. Проводится мониторинг гостиничной и туристической сферы, с особым акцентом на безопасность детского отдыха.

Во время учений отрабатывались действия по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Увеличено количество аварийных бригад коммунальных служб — летом в их составе будут работать около 700 специалистов.

Мария Удовик