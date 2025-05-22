Мэр Омска и министр образования региона получили предостережение

Зампрокурора Омской области предостерег министра образования региона Ольгу Степанову и мэра Омска Сергея Шелеста о недопустимости срыва сроков мероприятий по капитальному ремонту объектов образования. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

К 2027 г. в Омской области запланировано отремонтировать 75 школ, 16 детских садов и девять колледжей. Но, как установили в прокуратуре, «допущены случаи переноса сроков завершения капитального ремонта школ в Муромцевском и Колосовском районах», а работы по улучшению состояния омских школ №71 и №91» — не начаты. По ряду объектов двухлетнего цикла строительную готовностью в ведомстве оценили, как незначительную.

На сегодня решен вопрос о предоставлении субсидии из федерального бюджета по семи капитально отремонтированным школам Омской области, отметили в региональной прокуратуре.

Михаил Кичанов