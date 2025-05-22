Superjob: курьеры получают в четыре раза больше начинающих рабочих
Курьерам и официантам в среднем в России предлагают зарплаты в четыре раза выше, чем начинающим рабочим. При этом на рынке наблюдается нехватка квалифицированных кадров на производстве, заявил глава сервиса по подбору сотрудников Superjob Алексей Сахаров.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
«Демографическая яма выправится только к концу десятилетия, армия все еще продолжает расти, а людей, которых мы уже потеряли из-за ковида или СВО, не вернешь... Пока курьерам и официантам предлагают зарплаты в четыре раза больше, чем у начинающих рабочих, ситуация точно не поменяется»,— сказал глава Superjob в интервью «Газете.ру».
По его мнению, сфера услуг имеет большие налоговые льготы, поэтому соискателям выгоднее устроиться в сервис доставки или официантом в ресторан, чем идти работать на производство. Средняя зарплата курьеров, по данным «Авито Работы», составляет 107,3 тыс. руб. в месяц. Официантам предлагают значительно меньше — 65 тыс., а у рабочих зарплата еще ниже — 60 тыс. руб. в месяц.
При этом по итогам 2024 года, по данным агентства Ruqi, в России было 195 тыс. активных вакансий курьеров. Для многих соискателей профессия остается малопривлекательной из-за больших физических нагрузок и отсутствия перспектив.