Superjob: курьеры получают в четыре раза больше начинающих рабочих

Курьерам и официантам в среднем в России предлагают зарплаты в четыре раза выше, чем начинающим рабочим. При этом на рынке наблюдается нехватка квалифицированных кадров на производстве, заявил глава сервиса по подбору сотрудников Superjob Алексей Сахаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Демографическая яма выправится только к концу десятилетия, армия все еще продолжает расти, а людей, которых мы уже потеряли из-за ковида или СВО, не вернешь... Пока курьерам и официантам предлагают зарплаты в четыре раза больше, чем у начинающих рабочих, ситуация точно не поменяется»,— сказал глава Superjob в интервью «Газете.ру».

По его мнению, сфера услуг имеет большие налоговые льготы, поэтому соискателям выгоднее устроиться в сервис доставки или официантом в ресторан, чем идти работать на производство. Средняя зарплата курьеров, по данным «Авито Работы», составляет 107,3 тыс. руб. в месяц. Официантам предлагают значительно меньше — 65 тыс., а у рабочих зарплата еще ниже — 60 тыс. руб. в месяц.

При этом по итогам 2024 года, по данным агентства Ruqi, в России было 195 тыс. активных вакансий курьеров. Для многих соискателей профессия остается малопривлекательной из-за больших физических нагрузок и отсутствия перспектив.

Екатерина Отрашкевич