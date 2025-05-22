В РФ создадут образовательные курсы для военных, желающих стать наставниками детей

Правительство утвердило концепцию развития наставничества в России до 2030 года и план мероприятий по ее реализации. Привлекать к наставничеству планируется в том числе участников боевых действий и представителей религиозных организаций. Предполагается, что в рамках концепции будет создана образовательная программа для военнослужащих, желающих стать наставниками для детей.

Разработка концепции обсуждалась членами правительства на заседании 15 мая. Тогда премьер-министр Михаил Мишустин сообщал, что работа над документом и планом мероприятий по его реализации завершена.

В релизе правительства от 22 мая сообщается, что в документе запланировано 20 мероприятий. В их числе — разработка рекомендаций по внедрению наставничества в «различных коллективах», введение региональных мер поддержки направления, регулирование трудового законодательства для работы наставников и др.

Помимо программы для военнослужащих планируется разработать также онлайн-курсы по различным направлениям наставничества, развить цифровую платформу «Наставник.рф» (объединяет организации и наставников из разных сфер), сформировать реестр наставников и реестр организаций, занимающихся защитой прав несовершеннолетних.

Полина Мотызлевская