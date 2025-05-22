Заксобрание утвердило в должности нового председателя бюджетного комитета

Сегодня депутаты Законодательного собрания Пермского края единогласно поддержали кандидатуру Армена Гарсляна на пост председателя комитета по бюджету. Об этом сообщает телеграм-канал «Парламент. Пермский край».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Армен Гарслян

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Армен Гарслян

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Прежний руководитель бюджетного комитета Елена Зырянова в начале апреля написала заявление о сложении полномочий, сохраняя за собой депутатский мандат. 17 апреля заксобрание приняло постановление о досрочном прекращении ее полномочий как председателя комитета.

Обязанности руководителя комитета были возложены на первого заместителя председателя этого комитета Армена Гарсляна.