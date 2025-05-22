ФСБ задержала новых фигурантов дела о растрате в челябинском миндортрансе

В Челябинске сотрудники ФСБ задержали двух новых фигурантов уголовного дела о растрате бюджетных средств в министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона при исполнении госконтрактов на строительство и ремонт дорог. Факт проведения следственно-оперативных действий «Ъ-Южный Урал» подтвердили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

По данным источника в правоохранительных органах, задержаны начальник правового управления миндортранса региона Анна Курьянова и директор подведомственного министерству областного государственного казенного учреждения «Челябинскавтодор» Наталья Чеснокова. Сотрудники ФСБ поводят обыски по местам работы и проживания новых подозреваемых. В ближайшее время им планируется избрать меру пресечения.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в феврале этого года сотрудники ФСБ задержали министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева. Ему предъявили обвинение в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и отправили в следственный изолятор. Также фигурантами этого дела являются бывший глава миндортранса региона Дмитрий Микулик, экс-руководители компаний «Южуралавтобан» и «Южуралмост» Константин Зарипов и Александр Зырянов, бывший юрист Екатерина Краснихина. Позже фигурантами стали первый заместитель начальника правового управления миндортранса области Станислав Куликов, его предшественник на этом посту Алексее Плюте и замначальника того же управления Ирина Клементьева. По версии следствия, в 2015-2019 года в процессе исполнения государственных контрактов в сфере строительства и ремонта дорог было похищено более 2,9 млрд руб.

Также с декабря 2024 года в СИЗО по обвинению в превышении должностных полномочий находится первый заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Станислав Харченко. 21 мая в отношении него было возбуждено уголовное дело о получении взятки. Вторым фигурантом этого дела является директор ОГКУ «Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований» Елена Гончаренко.