В аэропорту Казани задержан один из организаторов финансовой пирамиды «Френдекс», создатели которой похитили денежные средства у жителей Татарстана, Марий-Эл, Коми, Бурятии, Удмуртской Республики, Московской, Иркутской, Самарской и Ульяновской областей, а также в Ханты-Мансийском автономном округе и Красноярском крае. Об этом сообщает пресс-служба МВД Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Организатора финпирамиды, укравшей деньги жителей 11 регионов, задержали в Казани

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Организатора финпирамиды, укравшей деньги жителей 11 регионов, задержали в Казани

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Обвиняемый заключен под стражу.

Уголовное дело против организаторов финансовой пирамиды было возбуждено Главным следственным управлением МВД по Республике Татарстан в октябре 2021 года.

По версии следствия, с мая 2020 по август 2021 года организаторы мошеннической схемы обманывали вкладчиков, обещая им высокий доход с платформы «Frendex» (Френдекс).

В сентябре 2022 года были задержаны два соорганизатора финансовой пирамиды, проживающие в Казани.

В феврале 2023 года также задержаны житель Альметьевска и двое жителей Йошкар-Олы, которые также помогали осуществлять деятельность финансовой пирамиды.

Еще четверо предполагаемых организаторов «Френдекс» объявлены в международный розыск.

В настоящий момент одна из разыскиваемых задержана правоохранительными органами в Турции.

Дарья Сайфиева