В Ярославле вандал испортил украшение к Дню города

На Октябрьском мосту зафиксирован случай вандализма: молодой человек изрисовал зеленой краской белые флаги, установленные к празднованию Дня города. Об этом сообщили в мэрии Ярославля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Скриншот записи видеонаблюдения

Фото: мэрия Ярославля Скриншот записи видеонаблюдения

Фото: мэрия Ярославля

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, и заявление для привлечения нарушителя к ответственности уже направлено в полицию. Специалисты оценят материальный ущерб, нанесенный муниципальному имуществу. Все расходы за замену флагов будут взысканы с законных представителей виновного.

Муниципальные власти приняли меры для быстрого восстановления праздничного декора. Испорченные флаги заменили на новые. «Ъ-Ярославль» сообщал, что власти города и региона ведут активную борьбу с вандализмом, все факты протоколируются, материалы передаются в правоохранительные органы.

Антон Голицын