В Тольятти определили подрядчиков, которые благоустроят победившие в голосовании пространства

В думе Тольятти депутаты рассмотрели ход реализации мероприятий по благоустройству трех общественных пространств, ставших победителями голосования 2024 года, в рамках программы «Формирование современной городской среды». По всем трем объектам определены подрядчики и заключены муниципальные контракты, сообщили в гордуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Так, вторым этапом благоустройства Парка Победы займется АО «Балтийская строительная компания-СПБ». Цена контракта составила 88,7 млн руб. Здесь на пешеходной зоне отремонтируют твердые покрытия, освещение, установят уличную мебель.

Улучшение пешеходной аллеи в восточной части парка Центрального района обеспечит ООО «Солнечная долина». Здесь предусмотрены работы аналогичные тем, что были произведены на двух других аллеях. Кроме твердого покрытия, освещения и установки МАФ, будут высажены кустарники и цветы-многолетники. Цена контракта составила 39,3 млн руб.

На набережной Комсомольского района планируется благоустройство в пределах 10,8 млн руб. силами ИП Алешин А. В. Контрактом предусмотрен ремонт твердых покрытий и установка МАФ.

«Все контракты действуют до осени, однако в аукционной документации есть графики, в соответствии с которыми работы должны быть завершены в двадцатых числах августа»,— заявили в гордуме.

Алексей Алексеев