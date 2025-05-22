Курортная недвижимость на Кубани продолжает дорожать

Сегмент курортной недвижимости Краснодарского края демонстрирует устойчивый рост цен. В апреле 2025 года, по данным аналитического департамента федерального девелопера «Неометрия», средняя стоимость квадратного метра в Сочи достигла 541,6 тыс. руб., что на 6% превышает январский уровень и на 5,3% — мартовский. Уточняется, что в расчет включены предложения бизнес- и премиум-класса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФД «Неометрия» Фото: ФД «Неометрия»

Как отмечает директор департамента аналитики Ксения Рысенко, интерес к жилью у моря поддерживается не только туристическим трафиком и инвестиционным потенциалом, но и комплексным развитием городской среды: растет значение благоустройства, цифровых сервисов и клубного формата. Наиболее востребованными у покупателей остаются компактные квартиры с развитой инфраструктурой. На однокомнатные объекты пришлось 51% сделок, на двухкомнатные — 35%, еще по 7% — на студии и «трешки». Основную долю спроса формируют покупатели из Москвы (33%) и Краснодарского края (26%), доля Челябинской области — 7%, еще 11 регионов обеспечили по 2–5% от общего объема.

В Новороссийске рост цен оказался наиболее динамичным: по итогам апреля средняя цена достигла 209,3 тыс. руб. за квадратный метр, что на 6% выше январского уровня и на 29% — год к году. Месячный прирост составил 4,4%. Здесь преобладали сделки с однокомнатными (39%) и двухкомнатными (33%) квартирами, на трехкомнатные пришлось 15%, на студии — 13%. Основными покупателями стали жители края (72%), доля Санкт-Петербурга и Татарстана составила по 5%.

В Краснодаре темпы роста умереннее: средняя цена за квадрат выросла на 10% по сравнению с апрелем 2024 года и составила 168,4 тыс. руб., с начала текущего года — на 6%. Примерно равные доли сделок пришлись на однокомнатные (38%) и двухкомнатные (40%) квартиры, «трешки» заняли 19%, студии — 3%. Основной спрос обеспечили местные покупатели (94%), 3% сделок заключили жители Удмуртии и столько же — ХМАО.

Вячеслав Рыжков