Власти Дона обратятся к федеральному центру с просьбой о поддержке малого бизнеса

Власти Ростовской области обратятся к федеральному центру с просьбой увеличить поддержку малого и среднего предпринимательства. Об этом пишет «Блокнот-Ростов» со ссылкой на комитет Законодательного собрания региона по экономической политике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам парламентариев, решение связано с завершением национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В рамках проектов Ростовская область освоила 5 млрд руб., в том числе более 2 млрд руб. из федерального бюджета. Финансирование на 2025 год запланировано в размере 390 млн руб.

Константин Соловьев