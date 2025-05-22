В Ставрополе появился первый кандидат на должность главы города

Заместитель председателя Ставропольской городской думы Александр Куриленко стал первым официальным претендентом на должность мэра Ставрополя, подав документы в конкурсную комиссию 21 мая 2025 года. Об этом Александр Куриленко написал в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Александра Куриленко Фото: Telegram-канал Александра Куриленко

«За моей спиной здание администрации города. В руках папка с комплектом документов для участия в конкурсе на должность главы города Ставрополя. Всем хорошего солнечного дня, а я пошел в конкурсную комиссию»,— сообщил новый кандидат.

Другие претенденты на пост градоначальника еще не объявили о своем участии в конкурсном отборе.

Николай Аксенов