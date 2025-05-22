В Ставрополе появился первый кандидат на должность главы города
Александр Куриленко стал первым претендентом на пост мэра Ставрополя
Заместитель председателя Ставропольской городской думы Александр Куриленко стал первым официальным претендентом на должность мэра Ставрополя, подав документы в конкурсную комиссию 21 мая 2025 года. Об этом Александр Куриленко написал в своем Telegram-канале.
Фото: Telegram-канал Александра Куриленко
«За моей спиной здание администрации города. В руках папка с комплектом документов для участия в конкурсе на должность главы города Ставрополя. Всем хорошего солнечного дня, а я пошел в конкурсную комиссию»,— сообщил новый кандидат.
Другие претенденты на пост градоначальника еще не объявили о своем участии в конкурсном отборе.