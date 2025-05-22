Суд снял обеспечительные меры с помещений сгоревшего спорткомплекса «Кама»

По решению суда с помещений сгоревшего спорткомплекса «Кама» на ул. Краснополянской, 17, сняли обеспечительные меры, наложенные по требованию администрации Свердловского района Перми. Как указано в апрельском решении Арбитражного суда Пермского края, запрет Росреестру на регистрацию сделок, переход, прекращение права собственности на помещения спорткомплекса снят. Ранее суд удовлетворил иск администрации о демонтаже аварийного здания на ул. Краснополянской, 17, принадлежащего девелоперу «Проформика».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Обеспечительные меры сняли с нежилых помещений, расположенных в Доме спорта, площадью 893, 306 и 213 кв. м. Само здание бывшего спорткомплекса площадью 1,4 тыс. кв. м является аварийным. Спорные площади в Доме спорта, которые необходимо демонтировать по решению, это пристрой к зданию бассейна «Кама», сгоревший во время пожара в 2016 году. В нем работал спортклуб сети Edward Gym, основанной Эдуардом Давыдовым. Сейчас строение не функционирует.

С октября 2023 года владельцами «Камы» является ООО «Проформика» братьев-предпринимателей Артема и Максима Блиновых. «Проформика» вместе с девелопером Nova займется комплексным развитием территории стадиона и прилегающих к нему земель — всего реновации подлежит 8,5 га. Непосредственно «Каму» ждет реконструкция, стадион станет спортивным ядром проекта. Рядом с ним возведут жилье и другие объекты. В компании отмечали, что и так позднее собирались снести пристрой в рамках реконструкции.