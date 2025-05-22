Ростовчанин Кирилл Серебренников удостоен высшей награды Франции

Российский режиссер театра и кино Кирилл Серебренников удостоился ордена Почетного легиона — высшего знака отличия Франции, присуждаемого за выдающиеся достижения. Награду 17 мая лично вручила глава Министерства культуры Франции Рашида Дати. Сообщение об этом размещено в телеграм-канале режиссера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Кирилла Серебренникова Фото: Telegram-канал Кирилла Серебренникова

«С великой радостью я стою перед вами сегодня. Вы оказали мне честь, вручив национальную награду столь большого значения, и я хочу выразить свою глубокую благодарность за это признание, которое исходит от страны, которую я так люблю»,— отметил Серебренников в своей благодарственной речи.

Получая награду, постановщик подчеркнул важность поддержания культурного диалога между Европой и Россией, несмотря на свое проживание за границей. Он выразил убеждение, что «искусство и любовь одержат победу».

20 мая в Каннах состоится показ новой ленты мастера «Исчезновение Йозефа Менгеле» с Аугустом Дилем в главной роли. Ранее, в мае 2024 года, режиссер представил в Каннах фильм об Эдуарде Лимонове с голливудским актером Беном Уишоу.

Уроженец Ростова-на-Дону, Серебренников покинул Россию в 2022 году и в настоящее время проживает в Европе.

Валентина Любашенко