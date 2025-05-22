В ВЭБ.РФ отметили улучшение показателей качества жизни в Самаре

Индекс ВЭБ.РФ показал улучшение качества жизни в Самаре, особенно в сфере трудоустройства и доходов. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По данным за 2024 год, данные показатели выросли более чем на 10%. Главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин отметил, что разнообразие вакансий и активность малого и среднего бизнеса способствуют этому росту. Почти 35% жителей работают в таких компаниях, а каждый пятый самарец задумывается о собственном бизнесе.

Также отмечается, что жители Самары активно осваивают новые профессии. Около 27,6% населения в возрасте от 25 до 64 лет проходят профессиональную подготовку или получают дополнительное образование. В ВЭБ.РФ заявили, что это «свидетельствует о стремлении горожан к повышению квалификации и адаптации к современным требованиям рынка труда».

Андрей Сазонов