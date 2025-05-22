«Прямой вызов многополярному миру»

Суверенное право США — так в Кремле прокомментировали перспективы создания глобальной американской противоракетной обороны «Золотой купол». 21 мая Дональд Трамп объявил о начале реализации проекта. Данное решение осудил Китай, обвинив Вашингтон в «милитаризации космического пространства». «Золотой купол» по аналогии с израильским «Железным куполом» был анонсирован главой Белого дома в первые дни после инаугурации. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что у соперников Америки есть повод для беспокойства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Президент Соединенных Штатов заявил о фактическом старте проекта «Золотой купол». Общий бюджет программы составляет $175 млрд. В конце 2025 года должны появиться конкретные разработки. В технические подробности вникать не будем. Речь идет о создании чудо-системы ПРО, которая способна перехватывать любые типы ракет, включая гиперзвуковые.

Дональд Трамп еще на первом своем президентском сроке не раз заявлял, что Россия и Китай практически обогнали Америку в создании космических военных систем, так что нужно срочно догонять. В противном случае есть опасность проиграть в глобальном противостоянии. Прослеживается аналогия со «Звездными войнами» Рональда Рейгана. Нет, это не кино, а стратегическая оборонная инициатива1983 года, которая должна была включить в себя и космический сегмент. В итоге все это оказалось большим блефом или, как сейчас говорят, фейком.

Однако принято считать, что Советский Союз проглотил наживку, вызов принял и в итоге надорвался экономически. Рейган при этом вошел в историю как могильщик «Империи зла» и стал одним из выдающихся президентов Соединенных Штатов. Холодная война в результате закончилась, и была построена новая архитектура мировой безопасности. Трамп не прочь не только повторить, но и превзойти коллегу по партии. Соответственно, стать великим и сделать таковой Америку снова.

Подобные проекты меняют баланс сил в мире и провоцируют очередную гонку вооружений — это аксиома.

Россия и Китай 8 мая в совместном заявлении осудили планы Трампа, назвали «Золотой купол» дестабилизирующим фактором и обещали этому противодействовать. 21 мая, когда Трамп объявил о старте программы, Китай ее вновь осудил. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что данное решение — суверенное право США и может быть обусловлено ракетной опасностью. Ранее в Кремле неоднократно заявляли, что советских ошибок повторять не намерены и в новую гонку вооружений себя втянуть не дадут. Но получается, что на данном историческом этапе Америка нам не такой уж и враг. Поэтому что-либо резко осуждать не совсем удобно.

Хотя, как было сказано выше, «Золотой купол» — это действительно вызов нынешней мировой безопасности, потому что она основана на балансе сил: если кто-то вырывается вперед и становится недосягаемым для ракет противника, он получает возможность диктовать свои условия. То есть США подтверждают свое право мирового гегемона. Это прямой вызов многополярному миру. Впрочем, этот самый купол еще нужно построить. Блефовать в XXI веке уже не получится. Не такое сейчас время.

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Дмитрий Дризе