Власти Кубани направили 25 млн рублей на мониторинг плодородия почв

В 2025 году власти Краснодарского края направили 25 млн руб. на финансирование мероприятий по государственному мониторингу плодородия почв. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона по итогам обсуждения обновлений нормативной базы, регулирующей охрану и поддержание плодородных земель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как отметили в администрации, мероприятия проводятся за счет субсидий из краевого бюджета и направлены на поддержку устойчивого землепользования. По данным пресс-службы, с момента вступления в силу регионального закона о плодородии в крае существенно изменилась культура земледелия — сельхозпроизводители активнее соблюдают севооборот и увеличивают объемы внесения удобрений, включая органические.

По оценке краевых властей, аграрии начали более ответственно подходить к вопросам сохранения почв. В настоящее время обсуждаются инициативы, призванные сформировать нормативную основу для долгосрочной стратегии по охране черноземов. Рассматривается, в частности, возможность введения административной ответственности за нарушение требований регионального законодательства в этой сфере.

Вячеслав Рыжков