«Россети Северный Кавказ» модернизирует 6 подстанций в КБР за 53 млн рублей

Филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Каббалкэнерго» в 2025 году направит 53 млн руб. на модернизацию шести подстанций, что обеспечит электроснабжением 38 тыс. жителей и 57 социальных учреждений в девяти населенных пунктах Кабардино-Балкарии.Об этом сообщила пресс-служба энергокомпании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В рамках работ 32 устаревших масляных выключателя заменят на современные экологичные вакуумные. Новое оборудование установят на подстанциях «Бабугент», «Верхний Курп», «Солдатская», «Герменчик», «Плотина» и «Чегем-2».

«Комплекс технических мероприятий позволит повысить надежность электроснабжения 38 тыс. жителей и 57 социально значимых учреждений в девяти населенных пунктах: части города Чегема, селений Бабугент, Верхний Курп, Инаркой, Карагач, Герменчик, Заюково, Второй Чегем и станицы Солдатской»,— говорится в сообщении.

Обновление энергообъектов предусмотрено программой технического обслуживания и ремонта филиала «Каббалкэнерго» на 2025 год.

Николай Аксенов