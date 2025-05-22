Краснодар задыхается от вещей!

Краснодар — один из самых динамично развивающихся городов юга России. Рост населения, активное развитие малого и среднего бизнеса, расширение интернет-торговли и частые переезды формируют новый городской запрос: как освободить пространство, не теряя доступа к важным вещам или товарам? Ответ на этот вызов — современные центры хранения вещей «Твой Склад», которые становятся всё более востребованными среди жителей и предпринимателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АО «ТВОЙ СКЛАД» Фото: АО «ТВОЙ СКЛАД»

Где хранить, когда места не хватает?

С ростом арендных ставок и дефицитом доступных площадей всё больше компаний и частных лиц сталкиваются с нехваткой физического пространства. Офисы, квартиры и склады не «резиновые» — и часто оказываются перегруженными.

Центр хранения на ул. Тюляева, 4/1 предлагает решение: индивидуальные боксы от 1,5 до нескольких десятков кубометров. Это удобно, выгодно и безопасно — и, главное, не требует больших затрат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АО «ТВОЙ СКЛАД» Фото: АО «ТВОЙ СКЛАД»

✔ Высокие расходы на аренду коммерческой недвижимости

Для малого бизнеса, маркетплейсов и начинающих предпринимателей нет необходимости переплачивать за большие склады. Теперь можно арендовать ровно столько пространства, сколько нужно,— и масштабироваться при необходимости.

✔ Проблемы при переездах и ремонтах

Семьи и частные лица могут временно разместить мебель, технику и личные вещи в надёжном боксе с круглосуточным доступом.

✔ Логистические и юридические сложности

Оформление аренды, оплата и управление услугами происходят полностью онлайн — через WhatsApp. Это экономит время и избавляет от бюрократии.

✔ Надёжность и сохранность имущества

В каждом центре «Твой Склад» установлено более 50 камер видеонаблюдения, действует персональный доступ по коду и система климат-контроля (15–30°C), защищающая от влаги и перегрева.

Кому особенно подойдёт сервис?

Владельцам интернет-магазинов и дистрибьюторам

Фрилансерам, мастерам и ремесленникам

Стартапам и проектным командам

Студентам и путешественникам

Семьям, находящимся в процессе переезда или ремонта

Коллекционерам и тем, кто просто хочет освободить пространство дома или на работе

Почему это актуально именно сейчас?

В 2025 году Краснодар продолжает стремительно расти, и с этим увеличивается потребность в современных инфраструктурных решениях. «Твой Склад» — это не просто арендованный угол, а полноценный сервис, который отвечает запросам времени: гибкость, технологичность и безопасность.

Специальное предложение для новых клиентов

До 30 июня 2025 года действует акция: 50% скидка на первый месяц аренды любого бокса! Это отличная возможность протестировать формат, оценить комфорт и оптимизировать расходы.

Запросить гостевой доступ в центр хранения вещей можно по ссылке krd.tvoysklad.com.

АО «ТВОЙ СКЛАД»

г. Новороссийск, пр-кт Дзержинского, д. 211К, ОФИС 7

ОГРН 1222300006389