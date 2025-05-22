Челябинцу дали три года колонии за обман экс-тренера спортшколы «Рифей»

Центральный районный суд Челябинска признал местного жителя виновным в попытке мошеннического хищения 1,5 млн руб. (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он собирался похитить деньги бывшего тренера школы по конному спорту «Рифей», обвиняемой в мошенничестве, пообещав передать их в качестве взятки для прекращения ее уголовного дела, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Суд установил, что тренер областного бюджетного учреждения «Спортивная школа по конному спорту и современному пятиборью “Рифей” имени П.М. Латышева» Светлана Дубовик, пытаясь избежать реального наказания, обратилась к знакомым, пообещавшим за взятку решить вопрос с работниками правоохранительной и судебной системы. В сентябре 2023 года челябинец ввел обвиняемую в заблуждение и попросил 1,5 млн руб. для дальнейшей передачи взятки, заведомо не намереваясь отдавать деньги. Деньги горожанин должен был получить через посредницу, но когда тренер вручила ей часть суммы — 500 тыс. руб. их задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области.

Вину подсудимый признал в полном объеме. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом 500 тыс. рублей. Он взят под стражу в зале суда. В отношении посредника в передаче взятки ранее вынесен обвинительный приговор.