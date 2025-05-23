«Моя Мишель», «Женитьба Бальзаминова» и фильм «Последний император»

На музыкальных площадках Екатеринбурга можно посетить концерты Александра Бардина, группы «Моя Мишель», Макса Юдина, Флоры Бичахчян, а также сходить на симфонический концерт «Музыка Голливуда». В музеях — сходить на экскурсии «Перестройка-40. "Огонек", "Коммерсантъ", "Бурда Моден"» и «Созвездие имен: Антонис Ван Дейк и Франс Франкен Младший». В театрах — стать зрителями нового спектакля Николая Коляды «Женитьба Бальзаминова», послушать стихотворения Бориса Рыжего, Дмитрия Рябоконя, Дарьи Крапивиной и других поэтов на спектакле «Библиотека имени меня». А в кино — посмотреть фильмы «Последний император» и «Человек с киноаппаратом». Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Группа "Громыка"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Группа "Громыка"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Концерты

В пространстве «Ц» в Екатеринбурге 24 мая выступит группа «Громыка», играющая в стиле «тяжелый психоделический твист». Коллектив был создан в 2014 году и концерт посвящен его 10-летию. Особенностью группы является образ членов Политбюро ЦК КПСС (костюмы и брови), а также обязательный портрет советского политического деятеля Андрея Громыко на сцене. Среди ее популярных песен: «Доставить в Москву», «Говорил я вам», «Слава психонавтам», «Ты еще крепкий старик». Стоимость билета — от 1,3 тыс. руб.

В пространстве квартирника «Фанатека» 24 мая состоится онлайн концерт-встреча с группой «VDREBEZGI» (хард-рок, металл). В программе — авторские песни о любви, страсти и надежде, а также песня «Легенда», посвященная Михаилу Горшеневу. Вход на мероприятия по донатам.

В джаз-клубе EverJazz 27 мая Григорий Дягин (саксофон) и Платон Газелериди (рояль) представят программу «Favourite jazz». В их исполнении прозвучат любимые джазовые композиции эпохи свинга и бродвейских постановок в оригинальных аранжировках. Стоимость билета — 1 тыс. руб.

Во Дворце Молодежи 27 мая состоится концерт Александра Бардина с программой «Кучерявый вечер». Солист группы «САДко», известный авторскими песнями, выступит с проникновенными композициями на стихи белорусской и пермской поэтесс, а также исполнит свои знаменитые припевки. Стоимость билета — от 1,8 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Солистка группы "Моя Мишель" Татьяна Ткачук

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Солистка группы "Моя Мишель" Татьяна Ткачук

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

На площадке «Фабрика» 29 мая выступит группа «Моя Мишель». В исполнении группы прозвучат такие песни, как «Зима в сердце», «Курточка», «Зачем я?», «Город ангелов», «Хлопья летят наверх», «Все пройдет», «Облака», «Не говори мне ничего» и многие другие. Стоимость билета — от 2,7 тыс. руб.

В Музее истории Екатеринбурга 29 мая состоится концерт «Or’noir (Черное золото)». В программе — антология французской музыки XX-XXI веков, воссоздающая атмосферу Парижа 1920-х. Выступят: Александра Кирсанова (вокал), Ульяна Михайлова (арфа), Виктория Ивакина (фортепиано), Елисей Комаров (ударные), Олег Холодилин (бас-гитара). Стоимость билета — 800 руб.

В Свердловской государственной академической филармонии 29 мая представят программу «Музыка Голливуда». На концерте прозвучат саундтреки из зарубежных кинофильмов, включая сюиты из «Вестсайдской истории», «Пиратов Карибского моря», «Звездных войн», «Гарри Поттера», «Завтрак у Тиффани», «Титаник» и других. Музыку исполнит Уральский молодежный симфонический оркестр с солистами Ольгой Голуновой (скрипка), Еленой Королевой (скрипка) и Любовью Крутенковой (скрипка). Стоимость билета — от 1,1 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выступления ансамбля "Изумруд"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Выступления ансамбля "Изумруд"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Свердловском государственном академическом театре музыкальной комедии 29 мая выступит группа «Изумруд» с кавер-проектом «Рапсодия в стиле Рок». Коллектив исполнит мировые хиты, романтические баллады и взрывной рок-н-ролл в авторских версиях. В программе — хиты таких групп, как Muse, Radiohead, Nirvana, The White Stripes, Элвиса Пресли и Queen, а также авторские композиции. Стоимость билета — от 800 руб.

В Клубе «Ц» 31 мая выступит Макс Юдин, исполнитель «шального» инди-попа и участник телепроектов «Голос» и «Песни на ТНТ». Со сцены прозвучат как известные песни, так и новые композиции. Стоимость билета — от 1,5 тыс. руб.

В Ельцин-центре 31 мая Флора Бичахчян представит музыкальный перформанс «Flora. Prayer. Начало — Середина — Конец и снова начало». В программе — авторская музыка в стиле соул, джаз-рок и R&B с элементами иммерсии. Стоимость билета — от 1 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дворец культуры железнодорожников

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Дворец культуры железнодорожников

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Во Дворце культуры железнодорожников 31 мая выступит оркестр CAGMO с «Симфонией "Ведьмак" при свечах». В программе — аранжировки саундтрека из игры «Ведьмак 3: Дикая Охота» в исполнении струнного оркестра и вокалистов. Зрителей ждет погружение в атмосферу Континента, вдохновленное славянской культурой и романами Анджея Сапковского. Стоимость билетов — от 2,4 тыс. руб.

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Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Зрители

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Выставки

В Музее Бориса Ельцина 24 мая пройдет экскурсия «Перестройка-40. "Огонек", "Коммерсантъ", "Бурда Моден"». Экскурсия будет посвящена тому, как приход в «Огонек» нового редактора в 1986 году сделал журнал настоящим «рупором перестройки», как «Коммерсанту» удавалось резонировать с духом времени и отражать реалии как внутренней, так и внешней экономики и политики в эпоху перемен, как журнал о моде и стиле жизни «Бурда Моден» смог стать одним из символов перестройки. Стоимость билета — 450 руб.

В Креативном кластере «Л52» 24 мая пройдет лекция Тимофея Чаплюка «Pink Floyd: архитекторы звука». Она будет посвящена истории и влиянию группы Pink Floyd, их экспериментам и концептуальным альбомам. На лекции поговорят о том, почему Сид Барретт, первый лидер группы, прекратил музыкальную деятельность, насколько влиятельным был Роджер Уотерс в группе, как появился концепт Dark Side Of the Moon, и других аспектах. Стоимость билета — 400 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «Возвращение времени» московского художника-фотографа Владимира Куприяновав в арт-галерее Ельцин-центра

Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ Выставка «Возвращение времени» московского художника-фотографа Владимира Куприяновав в арт-галерее Ельцин-центра

Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

В Арт-галерее Ельцин-центра 24 и 31 мая пройдут экскурсии с элементами медиации по выставке «Владимир Куприянов. Возвращение времени». Участники узнают, какие фотообъекты и инсталляции создавал художник с архивными фотографиями, какие технические приемы он использовал и каково влияние его творчества на современное искусство. Стоимость билета — 250 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «Золотой век искусства Фландрии. Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Выставка «Золотой век искусства Фландрии. Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В культурно-просветительском центре «Эрмитаж-Урал» 24 мая пройдет экскурсия «Созвездие имен: Антонис Ван Дейк и Франс Франкен Младший» в рамках выставки «Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса». Посетители рассмотрят работы портретиста Антониса Ван Дейка и убедятся в правоте Александра Бенуа, который говорил, что в художнике «жила настоящая фламандская производительность, удивительная творческая сила». Отдельное внимание на экскурсии будет уделено Франсу Франкену Младшему, создававшему алтари и писавшему мебельные панели. Однако известность он приобрел благодаря маленьким кабинетным картинам с историческими, мифологическими или аллегорическими темами. Стоимость полного билета на экскурсию — 400 руб.

В Музее андеграунда 28 мая Алексей Коршун представит «Час винила», посвященный 80-летию Джона Фогерти и группе Creedence Clearwater Revival. Хотя музыканты не стремились к революционным свершениям в музыке, они сами по себе олицетворяли революционный дух рок-н-ролла. После распада группы Джон Фогерти продолжает оставаться главным музыкантом рок-н-ролла в мире. На встрече полностью на виниле прозвучит альбом «Pendulum» (1970 год). Стоимость билета — 400 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Владимира Маяковского

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Владимира Маяковского

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Спектакли

В Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского 24 мая состоится фестиваль этники и сказок «Дикоросы». На нем более 15 театров исполнят постановки, среди которых — спектакли «Старик Хоттабыч», «Как стать батыром?» по мотивам башкирских народных сказок, «Песни белого моря» и другие. Кроме того, на фестивале пройдет ярмарка уральских мастеров и ремесленников, которые представят свои работы: собранные вручную травы и ягоды, работы из дерева, украшения, одежда, игрушки, предметы интерьера. В лектории проведут встречи гастрокритик Яков Можаев, дизайнер, создатель бренда Beautiful Criminals Ирина Матюшенко, Дарья Крапивина и другие эксперты. Будут организованы различные мастер-классы. Вход на фестиваль свободный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Режиссер Николай Коляда возле Коляда-театра

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Режиссер Николай Коляда возле Коляда-театра

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

На сцене Коляда-театра 24 и 25 мая — премьера спектакля «Женитьба Бальзаминова» по трилогии Александра Островского (в нее входят также «Праздничный сон — до обеда» и «Свои собаки грызутся, чужая не приставай») в постановке Николая Коляды. В центре сюжета — 25-летний Михайло Бальзаминов, мечтающий о богатой невесте, чтобы жить обеспеченно. Он наивен и прост, но ему нужна помощь свахи. Бальзаминов мечтает о браке, чтобы решить все свои проблемы. Трилогия Островского о Бальзаминове представлена на сцене «Коляда-Театра». Стоимость билета — от 800 руб.

В Музее андеграунда 24 мая состоится показ спектакля «Библиотека имени меня» — встреча уральской поэзии XX и XXI веков. В программе — стихи Екатерины Симоновой, Виталия Кальпиди, Владислава Семенцула, Бориса Рыжего, Дарьи Крапивиной, Дмитрия Рябоконя и других поэтов. Режиссер — Дмитрий Касимов, музыка — Дмитрий Касимов и Александр Дьячков. Стоимость билета — 800 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Андрей Чернышов (слева) и актриса Анна Якунина (справа)

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Актер Андрей Чернышов (слева) и актриса Анна Якунина (справа)

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Во Дворце Молодежи 29 мая представят криминальную комедию «Наши жены» по пьесе современного французского писателя Эрика Ассу. В центре сюжета — встреча трех мужчин, которая нарушается известием об убийстве. Спектакль задает вопросы о дружбе, любви и супружеских отношениях с изяществом парижского юмора. В ролях: Андрей Чернышов, Дмитрий Фрид и Вахтанг Беридзе и Владлена Паплинская. Стоимость билета — от 1,2 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Коляда-театр

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Коляда-театр

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Коляда-театре 29 мая представят спектакль «ЧэЧэВэ» Олега Богаева. По сюжету, во дворе дома в Кирове-Вятке в 1955 или 1956 году игроки в домино играют в «ЧЭЧЭВЭ» («Человек Человеку Волк»), рассказывая друг другу истории. Игра продолжается в разные годы, до наших дней. В спектакле появляются исторические персонажи. Стоимость билета — от 800 руб.

В Центре современной драматургии 31 мая состоится премьера спектакля «Мурави» по пьесе Ивана Костина. В центре сюжета — история о мальчике Мише и его отце, ветеране войны, пытающемся найти себя в мирной жизни. Спектакль исследует сложные отношения в семье, влияние алкоголизма и бедности. Основная тема — любовь, ответственность, преодоление трудностей и поиск смысла жизни. Стоимость билета — 1,5 тыс. руб.

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Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Ельцин-центр

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Кино

В кинозале Ельцин-центра 24 мая пройдет показ документального фильма «Критика мертва. Да здравствует критика!» на английском языке с русскими субтитрами. На примере художественной жизни США в фильме исследована профессия арт-критика, которая когда-то помогала открывать новые имена в искусстве, но сейчас может исчезнуть. В центре фильма — главный арт-обозреватель New York Magazine и обладатель Пулитцеровской премии Джерри Зальц, Храг Вартанян из Hyperallergic, Каролина Миранда (ARTnews, Los Angeles Times), независимый автор Сеф Родни и многие другие. Стоимость билета — 350 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ельцин-центр

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Ельцин-центр

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Ельцин-центре 25 мая покажут восстановленную версию фильма Дзиги Вертова «Человек с киноаппаратом» с оригинальной звуковой дорожкой. В фильме запечатлена жизнь улиц Москвы, Киева и Одессы 1920-х годов. Документальная киносимфония, признанная одним из лучших фильмов в истории кино, предстанет в аутентичном виде, реконструированном историком кино Николаем Изволовым. Стоимость билета — 350 руб.

С 26 по 30 мая в кинозале Ельцин-центра пройдет показ фильма Бернардо Бертолуччи «Последний император» на языке оригинала (английский, китайский, японский, французский языки) с русскими субтитрами. Биографическая драма рассказывает о китайском императоре Пу И, который вступает на трон в возрасте двух лет. Пока Пу И растет в роскоши и иллюзии власти, за пределами дворца мир стремительно меняется: начинается революция, затем война и лагеря, после — новая жизнь, в которой ему предстоит найти место среди обыкновенных людей. Стоимость билета — 350 руб.

Подготовила Анастасия Таначева