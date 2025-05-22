Кубанские приставы с начала года взыскали 1,2 млрд рублей алиментов

Судебные приставы Краснодарского края за первые четыре месяца 2025 года взыскали в пользу детей 1,2 млрд руб. алиментных платежей, завершив более 7,4 тыс. исполнительных производств. Как сообщили в региональном управлении ФССП, сумма взысканий заметно выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — тогда удалось вернуть 924 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Алиментные обязательства остаются одним из ключевых направлений деятельности службы. Больше всего должников живут, по данным службы, в Прикубанском округе Краснодара — здесь судебные приставы ведут дела в отношении более чем 2,2 тыс. граждан, уклоняющихся от выплат.

В случае систематической неуплаты, после административных мер к нарушителям применяется уголовное преследование. Так, за отчетный период в крае возбуждено 612 уголовных дел по ст. 157 УК РФ, предусматривающей наказание за злостную неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. Санкции статьи включают исправительные и принудительные работы сроком до года, арест до трех месяцев или лишение свободы на тот же срок.

По словам представителей ведомства, именно перспектива уголовной ответственности в большинстве случаев вынуждает должников исполнить свои обязательства.

Вячеслав Рыжков