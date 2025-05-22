В апреле число проданных квартир в пермских новостройках упало на 4,1%

В апреле этого года на пермском рынке новостроек было продано 537 квартир по договорам долевого участия (ДДУ) и договорам уступки прав требования (ДУПТ) — это на 4,1% меньше, чем в марте, сообщили в сервисе цифровой аналитики «Объектив.РФ». Средняя стоимость 1 кв. м в этих сделках составила 155,5 тыс. руб., по сравнению с мартом стоимость жилья увеличилась на 2,6%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Средняя стоимость сделки (по договору) на первичном рынке жилья города равнялась 6,98 млн руб. Наиболее востребованными были квартиры площадью 30–40 кв. м — 29,5% от всех проданных объектов в новостройках оказались в этом метражном интервале. С использованием ипотеки прошло 72,5% всех сделок.

По версии «Объектив.РФ», по объему продаж с начала 2025 года в топ-5 девелоперов Перми вошли строительно-инвестиционная корпорация «Девелопмент-Юг» с долей рынка 19,9%, ПЗСП с долей рынка 8,8%, ПМД (8%), «Стройпанелькомплект» (6,9%) и компания «Мегаполис» (6,5%).