Кунгурская ледяная пещера возобновила работу

Кунгурская ледяная пещера с 22 мая текущего года работает в штатном режиме, сообщается в паблике, посвященном природному объекту. Ранее было объявлено, что с 20 мая пещера закрыта для экскурсий на неопределенный срок, поскольку у ее оператора ООО «Сталагмит-Экскурс» отозвали право на использование недр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ВК «Кунгурская ледяная пещера» Фото: ВК «Кунгурская ледяная пещера»

Напомним, такое решение на минувшей неделе приняла комиссия федерального агентства по недропользованию. Причиной этого стали выявленные нарушения природоохранного законодательства, которые вовремя не были устранены.