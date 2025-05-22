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Кунгурская ледяная пещера возобновила работу

Кунгурская ледяная пещера с 22 мая текущего года работает в штатном режиме, сообщается в паблике, посвященном природному объекту. Ранее было объявлено, что с 20 мая пещера закрыта для экскурсий на неопределенный срок, поскольку у ее оператора ООО «Сталагмит-Экскурс» отозвали право на использование недр.

Фото: ВК «Кунгурская ледяная пещера»

Фото: ВК «Кунгурская ледяная пещера»

Напомним, такое решение на минувшей неделе приняла комиссия федерального агентства по недропользованию. Причиной этого стали выявленные нарушения природоохранного законодательства, которые вовремя не были устранены.

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