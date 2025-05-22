В Краснодаре идею введения налога для неработающих поддерживают 15% жителей

Согласно данным сервиса SuperJob, специализирующегося на онлайн-рекрутинге и исследованиях общественного мнения, лишь 15% экономически активных жителей Краснодара поддерживают идею введения налога для неработающих граждан. Поводом для обсуждения послужило предложение профессора Финансового университета Александра Сафонова о введении фиксированных сумм НДФЛ и взносов в ОМС для финансово обеспеченных лиц, не вовлеченных в трудовую деятельность — в том числе рантье, домохозяек и совершеннолетних детей обеспеченных родителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По мнению инициатора, эти категории граждан получают доступ к социальным благам, не внося вклада в их формирование. Однако предложение вызвало преимущественно негативную реакцию: 64% опрошенных выразили несогласие, указав на отсутствие у неработающих самостоятельных доходов, с которых мог бы удерживаться налог. Особенно критично к инициативе относятся респонденты младше 35 лет — среди них доля противников составила 66%. Еще 21% участников опроса затруднились с ответом.

Наибольший резонанс вызвало предложение обложить налогом домохозяек. Участники опроса напомнили, что домашний труд женщин не оплачивается, несмотря на его вклад в поддержание семейных и демографических функций.

Вячеслав Рыжков