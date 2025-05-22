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Экс-главу омского «Красного Креста» отправили в колонию за хищение пожертвований

В Омске вынесли приговор бывшему председателю регионального отделения «Российского Красного Креста» по делу о хищении пожертвований. Его признали виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, максимальное наказание — десять лет заключения) и назначили три года в исправительной колонии общего режима, рассказали в региональной прокуратуре. Кроме того, осужденного обязали возместить ущерб в размере 6,2 млн руб.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Расследование установило, что в 2022 году глава омского «Красного Креста» перевел на свои личные банковские карты, в том числе под видом возврата задолженности по фиктивному договору займа, более 6,2 млн руб. Эти деньги поступили из религиозной организации для оказания гуманитарной помощи жителям Омской области, пострадавшим в 2022 году от пожаров, а также беженцам.

После этого обвиняемый сложил с себя полномочия председателя регионального отделения. В целях возмещения причиненного ущерба на его 28 банковских счетов был наложен арест.

Илья Николаев

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