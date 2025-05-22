Матчи «Ростова» стали одними из самых посещаемых в Кубке России

ФК «Ростов» стал одним из лидеров по посещаемости матчей в Кубке России сезона 2024/2025. Об этом сообщили в пресс-службе команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Вторую строчку в рейтинге занял финал Пути регионов, в котором «Спартак» принимал ростовчан в Москве – игру посетили более 36 тыс. человек. На третьем месте также оказался «Ростов» и его выступление в Петербурге против «Зенита» (более 32 тыс. зрителей).

В рейтинг также вошли домашние матчи с «Зенитом» и Спартаком на «Ростов Арене», которую посетили более 27 тыс. и 26 тыс. болельщиков соответственно.

Как раннее писал «Ъ-Ростов», 1 июня «Ростов» сыграет в Суперфинале Кубка России против ЦСКА.

Константин Соловьев