Матчи «Ростова» стали одними из самых посещаемых в Кубке России
ФК «Ростов» стал одним из лидеров по посещаемости матчей в Кубке России сезона 2024/2025. Об этом сообщили в пресс-службе команды.
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
Вторую строчку в рейтинге занял финал Пути регионов, в котором «Спартак» принимал ростовчан в Москве – игру посетили более 36 тыс. человек. На третьем месте также оказался «Ростов» и его выступление в Петербурге против «Зенита» (более 32 тыс. зрителей).
В рейтинг также вошли домашние матчи с «Зенитом» и Спартаком на «Ростов Арене», которую посетили более 27 тыс. и 26 тыс. болельщиков соответственно.
Как раннее писал «Ъ-Ростов», 1 июня «Ростов» сыграет в Суперфинале Кубка России против ЦСКА.