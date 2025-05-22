Семь человек пострадали при пожаре на северо-востоке Москвы

Возгорание произошло в квартире многоэтажного дома на Широкой улице в Москве. Семь человек пострадали, в том числе дети, сообщает официальный Telegram-канал ГУ МЧС по столице.

Пожар повредил личные вещи и мебель жильцов квартиры на седьмом этаже. Площадь возгорания составила 40 кв. м. В тушении принимали участие 41 сотрудник спасательной службы и 11 единиц техники.

Как следует из сообщения ведомства, среди пострадавших есть двое несовершеннолетних.