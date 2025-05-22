В Авиастроительном суде Казани началось рассмотрение уголовного дела против организатора пансионата для престарелых в Щербаково, где погибла пожилая женщина. Об этом сообщает корреспондент «Ъ Волга-Урал» из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани начался суд над организатором пансионата, где погибла пенсионерка

Фото: «Ъ Волга-Урал» / Диана Соловьева В Казани начался суд над организатором пансионата, где погибла пенсионерка

Фото: «Ъ Волга-Урал» / Диана Соловьева

41-летняя Чулпан Мифтахова обвиняется в совершении преступления по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Следствие считает, что фигурантка арендовала частный дом в Щербаково и организовала пансионат для пенсионеров и инвалидов. В ходе расследования выяснилось, что одну из пожилых женщин склонили переписать имущество на сумму более 90 млн руб. Пенсионерка скончалась в пансионате в феврале 2024 года.

По версии следствия, пансионат не соответствовал требованиям пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства, а постояльцам оказывали услуги, не отвечавшие требованиям безопасности жизни.

Диана Соловьёва