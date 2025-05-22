Застройщика обязали выплатить уральцу 8 млн рублей за плохую изоляцию в квартире

Кировский районный суд Екатеринбурга взыскал с застройщика «ЛСР. Недвижимость-Урал» 8,8 млн руб. за неустраненные дефекты в купленной уральцем квартире, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Суд установил, что в 2017 году Виктор приобрел квартиру за 4 млн руб. в доме на улице Рассветная, 6/1, но вскоре обнаружил нарушения теплоизоляции в местах, где стены примыкают к потолку и полу, а также протечки на балконах. Из-за этого в квартире появилась плесень. После первого суда стороны заключили мировое соглашение — застройщик выплатил 90 тыс. руб. Компенсации и в 2022 году провел ремонт, но с наступлением холодов проблемы вернулись — снова появилась плесень, тепло в квартире не сохранялось. После этого уралец был вынужден съехать. Во время тепловизионного обследования было подтверждено наличие дефектов, и он снова обратился в ЛСР с претензией, но был проигнорирован.

Екатеринбуржец подал новый иск в суд, требуя расторгнуть договор купли-продажи и вернуть уплаченную сумму, а также взыскать убытки, неустойку, штраф за нарушение сроков требований потребителя, компенсацию морального вреда и услуги специалистов. Суд частично удовлетворил его требования, назначив застройщику штраф в 400 тыс. руб., неустойку в 2 млн руб. и компенсацию морального вреда в 20 тыс. руб. Остальные суммы взысканы в полной мере. Уральца обязали вернуть квартиру застройщику в первоначальном виде без обременений.

Оба участника процесса обжаловали решение в Свердловском областном суде, но оно осталось без изменений.

В пресс-службе группы ЛСР сообщили «Ъ-Урал», что 26 декабря 2024 года истцу в полном объеме были выплачены положенные средства, однако свои обязательства, предписанные судом, собственник квартиры пока не выполнил. «Мы крайне раздосадованы этой исключительной ситуацией. Сотрудники гарантийного отдела, допустившие ее, больше не работают в компании. Правда, собственник, который должен был привести объект недвижимости в изначальный вид и вернуть его нам, до сих пор этого не сделал. В нарушение сроков он не только не обеспечил возврат имущества — его семья продолжает жить в квартире, которая, по мнению истца, не пригодна для проживания»,— подчеркнули в ЛСР.

Ирина Пичурина