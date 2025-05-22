Число челябинских инвесторов на Мосбирже за месяц выросло на 9,5 тыс. человек

В Челябинской области по итогам апреля количество частных инвесторов, имеющих брокерские счета на Московской бирже, составило 942 тыс. человек (+9,5 тыс. за месяц). Из них в апреле совершали сделки 93,9 тыс. южнуральцев, сообщает пресс-служба биржи.

Челябинская область находится на девятом месте по количеству физических лиц, имеющих брокерские счета на бирже. В топ-8 попали Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Свердловская область, Республика Башкортостан, Ростовская область и Республика Татарстан. Что касается индивидуальных инвестиционных счетов, открытых на Мосбирже частными инвесторами Челябинской области, их число было на уровне 147 тыс. человек. Общее число физических лиц, имеющих брокерские счета на площадке, по итогам прошлого месяца составило 36,7 млн, ими открыто 67,9 млн счетов.

Виталина Ярховска