Сухопутные войска РФ возглавил генерал Андрей Мордвичев, командовавший ЦВО

Генерал-полковник Андрей Мордвичев, который был командующим Центрального военного округа (ЦВО), возглавил сухопутные войска России — со вступлением в должность его поздравил полпред Уральского Федерального округа (УрФО) Артем Жога в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Мордвичев

Фото: Центральный военный округ Андрей Мордвичев

Фото: Центральный военный округ

Он отметил, что группировка «Центр», в которой служит много уральцев, зарекомендовала себя как один из самых боеспособных воинских коллективов на специальной военной операции (СВО). «Знаю его не только как истинного патриота и настоящего офицера, но и как талантливого полководца. Под его командованием группировка войск "Центр" внесла огромный вклад в успехи российской армии на полях СВО и освободила от нацистской оккупации важные населенные пункты Донецкой Народной республики»,— рассказал полпред.

Согласно информации Минобороны, командующим войсками ЦВО и группировкой «Центр» назначен генерал-полковник Валерий Солодчук.

По данным ТАСС, Андрей Мордвичев родился 14 января 1976 года в Павлодаре (Казахстан). В 2011 году был командиром отдельной танковой бригады Западного военного округа, в 2017-2019 являлся начальником штаба, первым заместителем командующего 41 общевойсковой армией ЦВО, а в 2022-2023 годах занимал должность заместителя командующего войсками Южного военного округа. В 2023 году был назначен на должность командующего войсками ЦВО.

В период СВО принимал участие в боях за взятие Мариуполя (ДНР) в должности командующего восьмой армией, а также Авдеевки (ДНР) как командующий войсками группировки «Центр». Имеет звание Героя России, которое получил в 2024 году, ордена Александра Невского, Жукова, Мужества и «За военные заслуги», медали.

Ирина Пичурина