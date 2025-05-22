Активность соискателей в Челябинской области выросла на 47%

В апреле этого года 126 тыс. соискателей Челябинской области открыли или обновили свои резюме. Это на 47% больше, чем в апреле 2024-го, сообщает Hh.ru.

Самый большой интерес к поиску работы в регионе проявляют специалисты из сферы автобизнеса и автосервисов — количество их резюме увеличилось на 114%. На втором месте по желанию трудоустроиться на новое место — кадры из сферы транспорта и логистики (+76%). Далее идут рабочие (+65%), представители сферы туризма и ресторанно-гостиничного бизнеса (+62%), домашний и обслуживающий персонал (55%), а также специалисты по продажам и обслуживанию клиентов (48%). При этом, отмечают в Hh.ru, нет ни одного профессионального направления, где активность соискателей снизилась.

Виталина Ярховска