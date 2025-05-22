Ударивший полицейского осужден в Горном Алтае на три года

В Турочакском районе Республики Алтай осужден 39-летний местный житель за применение насилия в отношении полицейского (ч. 1 ст. 318 УК РФ), сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Как установило следствие, инцидент произошел в ночь с 14 на 15 ноября 2023 года в селе Турочак. Фигурант дела, желая помочь своему знакомому избежать наказания за совершенное правонарушение, ударил участкового уполномоченного полиции кулаком по спине.

Отмечается, что агрессор был неоднократно судим и в ту ночь находился в состоянии алкогольного опьянения. Суд приговорил его к трем годам колонии строгого режима.

Михаил Кичанов