Прокуратура выявила в Прикамье более 800 нарушений антикоррупционного законодательства

В течение 2024 года и в первом квартале 2025 года в Пермском крае сотрудниками прокуратуры выявлено более 800 нарушений законодательства о противодействии коррупции. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Прокурорами вскрыто свыше 750 фактов неисполнения обязанностей, несоблюдения запретов и ограничений, установленных законодательством о противодействии коррупции, установлено 139 лиц, не предпринявших мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

По инициативе прокуратуры 13 человек были уволены с должности в связи с утратой доверия.