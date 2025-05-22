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Прокуратура выявила в Прикамье более 800 нарушений антикоррупционного законодательства

В течение 2024 года и в первом квартале 2025 года в Пермском крае сотрудниками прокуратуры выявлено более 800 нарушений законодательства о противодействии коррупции. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.  

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Прокурорами вскрыто свыше 750 фактов неисполнения обязанностей, несоблюдения запретов и ограничений, установленных законодательством о противодействии коррупции, установлено 139 лиц, не предпринявших мер по предотвращению или  урегулированию конфликта интересов.

По инициативе прокуратуры 13 человек были уволены с должности в связи с утратой доверия.

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