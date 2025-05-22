В Челябинске в аварии пострадал подросток на питбайке

При столкновении с легковым автомобилем в Челябинске пострадал 16-летний подросток, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по городу.

По предварительным данным, вечером 21 мая 35-летняя водитель Haval у дома №18 по улице Александра Шмакова столкнулись с питбайком, за рулем которого был подросток без прав. Несовершеннолетнего бригада скорой помощи доставила в медицинское учреждение. Питбайк поместили на штрафстоянку.

Кроме того, об аварии доложат в подразделение полиции по делам несовершеннолетних, чтобы при необходимости родителей подростка привлекли к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Виталина Ярховска