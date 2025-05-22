Бастрыкин поручил передать дело об избиении многодетного отца ставропольскому СК
Центральный аппарат СК контролирует дело об избиении жителя Ставрополья
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать дело об избиении многодетного отца в поселке Коммаяк Ставропольского края из полиции в ведомство СК. Об этом сообщается в официальном заявлении СК РФ в Telegram-канале.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
В мае сын местного депутата, находившийся в нетрезвом состоянии, напал на многодетного отца, сделавшего замечание о нарушении общественного порядка, сообщается в соцсетях. Пострадавший был доставлен в больницу с переломом челюсти. Камеры видеонаблюдения на фасадах близлежащих магазинов оказались неисправны в момент инцидента. Это вызвало опасения у общественности, что нападавший может избежать наказания.
Следственное управление СК России по Ставропольскому краю уже инициировало вопрос о передаче материалов проверки из органов внутренних дел. Александр Бастрыкин дал указание исполняющему обязанности руководителя регионального управления Владимиру Хорольскому принять все предусмотренные законом меры для получения материалов и представить доклад о результатах.
Исполнение поручения взято на контроль центральным аппаратом ведомства.