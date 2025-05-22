Бастрыкин поручил передать дело об избиении многодетного отца ставропольскому СК

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать дело об избиении многодетного отца в поселке Коммаяк Ставропольского края из полиции в ведомство СК. Об этом сообщается в официальном заявлении СК РФ в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В мае сын местного депутата, находившийся в нетрезвом состоянии, напал на многодетного отца, сделавшего замечание о нарушении общественного порядка, сообщается в соцсетях. Пострадавший был доставлен в больницу с переломом челюсти. Камеры видеонаблюдения на фасадах близлежащих магазинов оказались неисправны в момент инцидента. Это вызвало опасения у общественности, что нападавший может избежать наказания.

Следственное управление СК России по Ставропольскому краю уже инициировало вопрос о передаче материалов проверки из органов внутренних дел. Александр Бастрыкин дал указание исполняющему обязанности руководителя регионального управления Владимиру Хорольскому принять все предусмотренные законом меры для получения материалов и представить доклад о результатах.

Исполнение поручения взято на контроль центральным аппаратом ведомства.

Тат Гаспарян