Имущество омского АО «Пассажирское предприятие №8» продают за 398 млн рублей

АО «Пассажирское предприятие №8» в Омске объявило торги по продаже имущественного комплекса. Соответствующая информация размещена на портале «ГИС Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На аукцион выставлен земельный участок площадью 46,8 тыс. кв. м. на улице 1-й Путевой и 12 объектов недвижимости. В составе лота — различные административно-бытовые корпуса площадью более 1,7 тс. кв. м, котельная, гаражи, склады, мойка и др. Начальная цена лота составляет 398 млн руб. Отправить заявку на участие в торгах, которые состоятся 4 июня, можно до 2 июня включительно.

«В целях исключения расходов на содержание имущественного комплекса, фактический износ которого составляет 100%, принято решение о его продаже с целью повышения финансово-экономических показателей общества», - прокомментировали в департаменте транспорта мэрии Омска.

По данным Rusprofile, учредителем АО «Пассажирское предприятие №8» является департамент имущественных отношений омской администрации. 2024 год организация завершила с убытком в размере 447 млн руб.

Лолита Белова