Хабаровский край планирует увеличить бюджет 2025 года почти на 34 млрд рублей

Комитет по бюджету, налогам и экономическому развитию Хабаровской краевой думы на внеочередном заседании одобрил предложенные минфином поправки в бюджет региона, сообщается на сайте представительского органа. Доходную часть предполагается увеличить почти на 34 млрд руб. (до 202,1 млрд руб.), а расходную — на 45,7 млрд руб. (до 220 млрд руб.). Соответственно, дефицит бюджета вырастет на 11,7 млрд руб. (до 17,9 млрд руб.). Изначально дефицит бюджета, принятого в ноябре 2024 года, составлял 5,9 млрд руб.

Также изменения ожидаются в бюджете планового периода 2026 и 2027 годов. К планируемым доходам региона в 2026 году добавится 19,4 млрд руб., к расходам — 22 млрд руб. В 2027 году — 18 млрд руб. к доходам и 17 млрд руб. к расходам.

Необходимость увеличения бюджета краевой минфин объясняет изменениями в прогнозах налоговых поступлений и поступлений из федерального бюджета. По данным пресс-службы думы, принять законопроект с поправками планируется 28 мая сразу в двух чтениях.

Эрнест Филипповский, Хабаровск