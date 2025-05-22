Хабаровский губернатор объявил особый противопожарный режим еще в пяти районах

В связи с установлением теплой погоды и повышением рисков природных пожаров на северных территориях Хабаровского края губернатор Дмитрий Демешин распорядился ввести особый противопожарный режим в пяти районах региона, сообщается на сайте краевого правительства. Режим вводится в Верхнебуреинском, Вяземском, Николаевском, им. Полины Осипенко и Ульчском районах.

Запрещено разведение костров, сжигание мусора в ямах и бочках, а также — мангалы, барбекю и проч. Нарушителям грозят штрафы до 20 тыс. руб. Нарушителям из числа должностных лиц — до 60 тыс. руб., предпринимателям — до 80 тыс. руб. Юрлица могут быть оштрафованы на 800 тыс. руб. Предупреждения в этот период не действуют, штраф налагается с первого нарушения.

Пожароопасный сезон в регионе начался 30 марта. По информации краевого комитета по гражданской защите потушено уже 732 природных пожара. Ранее особый противопожарный режим был введен в 11 районах Хабаровского края, а также в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Бикине.

Особый противопожарный режим будет действовать до особого распоряжения об отмене.

Эрнест Филипповский, Хабаровск